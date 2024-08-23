Ebru Şahin ve Murat Yıldırım başrollü 'Beni Bul' dizisinin çekimlerinden ilk kareler

Derin bir aşk hikayesini konu alan dizide, ünlü mimar Demir karakterine hayat veren Murat Yıldırım, Fas’ın büyüleyici şehri Marakeş’te kamera karşısına geçti. Marakeş çekimleri için yoğun bir ön hazırlık dönemi geçiren dizi ekibi, çekimleri dört günde tamamladı. Marakeş’in tarihi yapıları ve mimarisinin eşsiz güzelliğinde çekilen sahneler dizinin ilk bölümlerinde izleyiciyle buluşacak.