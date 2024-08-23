Ebru Şahin ve Murat Yıldırım başrollü 'Beni Bul' dizisinin çekimlerinden ilk kareler
Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın başrolünü paylaştığı Now'ın yeni dizisi Beni Bul'un çekimleri başlarken diziden ilk fotoğraflar da yayınlandı.
NOW’ın, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği yeni dizisi “Beni Bul”un çekimleri başladı.
Başrollerinde Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’in yer aldığı dizinin hikayesini Neşe Şen, senaristliğini Emre Özdür ve Hazar Kozice, yönetmenliğini ise Recai Karagöz üstleniyor.
Derin bir aşk hikayesini konu alan dizide, ünlü mimar Demir karakterine hayat veren Murat Yıldırım, Fas’ın büyüleyici şehri Marakeş’te kamera karşısına geçti. Marakeş çekimleri için yoğun bir ön hazırlık dönemi geçiren dizi ekibi, çekimleri dört günde tamamladı. Marakeş’in tarihi yapıları ve mimarisinin eşsiz güzelliğinde çekilen sahneler dizinin ilk bölümlerinde izleyiciyle buluşacak.
Dizide bekar bir anne olan Nazlı karakterine hayat veren güzel oyuncu Ebru Şahin ise çekimler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne uçtu.