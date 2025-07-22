Ebru Şallı, annesi ile yeni bir fotoğraf paylaştı! "Güzelliği annesinden" yorumları yapıldı

Geçtiğimiz haftalarda kamuoyuna yaptığı açıklamada Akkuş tarafından hem kendisinin hem de yakınlarının tehdit edildiğini öne süren Şallı, yasal süreçleri başlattığını duyurmuştu. Ünlü isim, "Rahatsız edici mesajlar atıyor. Hem kendim hem de yakınlarım için endişeleniyorum" diyerek savcılığa şikâyette bulunduğunu ve koruma kararı çıkarttığını belirtmişti.