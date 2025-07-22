Ebru Şallı, annesi ile yeni bir fotoğraf paylaştı! "Güzelliği annesinden" yorumları yapıldı
İş insanı Uğur Akkuş ile boşanma sürecinde olan eski manken Ebru Şallı, ailesiyle bir araya geldi. Şallı'nın annesi ve ablasıyla birlikte çekildiği kareler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şallı'nın aile pozlarını gören takipçileri, özellikle annesinin güzelliğine dikkat çekerek "Güzellik anneden miras" yorumlarında bulundu.
Eski manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile yaşadığı boşanma süreci ve sonrasındaki tehdit iddialarıyla gündemde.
Geçtiğimiz haftalarda kamuoyuna yaptığı açıklamada Akkuş tarafından hem kendisinin hem de yakınlarının tehdit edildiğini öne süren Şallı, yasal süreçleri başlattığını duyurmuştu. Ünlü isim, "Rahatsız edici mesajlar atıyor. Hem kendim hem de yakınlarım için endişeleniyorum" diyerek savcılığa şikâyette bulunduğunu ve koruma kararı çıkarttığını belirtmişti.
Bu zorlu sürecin ortasında ailesinden destek alan Ebru Şallı, önceki gün annesi ve ablasıyla bir araya geldi. Şallı'nın ailesiyle birlikte çekilen kareleri, sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı ve bu aile buluşması kısa sürede geniş yankı buldu.
Özellikle annesiyle verdiği pozlar büyük ilgi gördü.