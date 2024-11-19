Ebru Şallı boşanma kararı hakkında ilk kez konuştu: "Aramızda herhangi bir kavga gürültü yok"
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, 5 yıllık evliliklerinin ardından boşanma kararı aldı. Akkuş'un boşanma davası açması sonrası Ebru Şallı ilk kez konuştu.
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, 7 yıllık birlikteliklerini ve 5 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Uğur Akkuş, 8 Kasım’da Beykoz 1. Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ayrılık kararının nedenini şu sözlerle ifade etti:
"Bugün, 7 yıldır beraber olduğum, severek ve büyük bir aşkla evlendiğim eşim Ebru Şallı’dan boşanmak için başvuruda bulundum. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Artık mutsuz olduğum için boşanmaya karar verdim. Daha huzurlu bir hayat için bu adımı attım."
Ebru Şallı ise boşanma sürecinin uzun zaman önce başladığını belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:
"Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için bilgi vermek istedim. Bu konu, her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim."
Bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şallı, ayrılıkla ilgili şunları söyledi:
"Herkes evlenebilir, boşanabilir. Her şey insanlar için. Uğur Bey de, ben de böyle bir süreçteyiz. Ben her zaman güzel şeyler söylerim, kötü bir şey söylemem. Aramızda herhangi bir kavga gürültü yok. Ayrıca ortak bir mal varlığımız da bulunmuyor."