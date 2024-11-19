Ebru Şallı boşanma kararı hakkında ilk kez konuştu: "Aramızda herhangi bir kavga gürültü yok"

Bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şallı, ayrılıkla ilgili şunları söyledi:

"Herkes evlenebilir, boşanabilir. Her şey insanlar için. Uğur Bey de, ben de böyle bir süreçteyiz. Ben her zaman güzel şeyler söylerim, kötü bir şey söylemem. Aramızda herhangi bir kavga gürültü yok. Ayrıca ortak bir mal varlığımız da bulunmuyor."