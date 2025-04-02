Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars ile ilgili konuştu: Onun yanında hep neşeliydim, dışarı çıkıp ağlıyordum

"Ardından ilik nakli sürecine girdik. Allah hiçbir anne babaya bunu yaşatmasın, dünyanın en zor durumu..." diyen Şallı, "Uygun ilik bir türlü bulamadık, sonra bendeki bir doku ile Pars'ta aynı doku çıktı. Sonra kilo aldım ve oğluma ilik verdim. Yüzde 100 uyumlu oldu, 45 gün tecritte birlikteydik Pars'la. Dışarı çıkıp ağlıyordum, onun yanında hep neşeliydim. Beni her zaman iyi görsün istediğim için böyle yaptım. 6 ay sonra hastalık nüksetti ve o süreç çok zordu. Bazen çok iyi oluyordu ama bir daha eve dönemedik" ifadelerini kullandı.