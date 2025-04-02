Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars ile ilgili konuştu: Onun yanında hep neşeliydim, dışarı çıkıp ağlıyordum
Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Ebru Şallı, programda 2020 yılında kaybettiği oğlu Pars'ın hastalık süreci hakkında konuştu.
Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden 2010 yılında dünyaya gelen oğlu Pars, 16 Nisan 2020'de mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayatını kaybetmişti.
Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Ebru Şallı, programda 2020 yılında kaybettiği oğlu Pars'ın hastalık süreci hakkında konuştu.
Ebru Şallı, "Pars'a böyle bir anı kalsın, sürekli bu konu konuşulsun istemedim. O yüzden yakın çevremiz bilsin ama büyütmeyelim dedik babasıyla birlikte. Sonrasında çocuğuma yoğunlaştım. Tam atlattık derken ve evde tedaviye devam ederken hastalık nüksetti" dedi.
"Ardından ilik nakli sürecine girdik. Allah hiçbir anne babaya bunu yaşatmasın, dünyanın en zor durumu..." diyen Şallı, "Uygun ilik bir türlü bulamadık, sonra bendeki bir doku ile Pars'ta aynı doku çıktı. Sonra kilo aldım ve oğluma ilik verdim. Yüzde 100 uyumlu oldu, 45 gün tecritte birlikteydik Pars'la. Dışarı çıkıp ağlıyordum, onun yanında hep neşeliydim. Beni her zaman iyi görsün istediğim için böyle yaptım. 6 ay sonra hastalık nüksetti ve o süreç çok zordu. Bazen çok iyi oluyordu ama bir daha eve dönemedik" ifadelerini kullandı.