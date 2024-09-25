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Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'ı doğum gününde andı: "Bazı anneler melek doğururmuş..."
Ebru Şallı, 4 yıl önce kansere yenik düşerek hayatını kaybeden oğlu Pars'ı doğum gününde yaptığı paylaşımla andı.
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Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden 2010 yılında dünyaya gelen oğlu Pars, 16 Nisan 2020'de mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayatını kaybetti.
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Acılı anne Ebru Şallı; oğlu Pars'ı, doğum gününde, ondan hatıra kalan kareler ile andı.
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Oğluna olan özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı, fotoğraflara "İyi ki doğdun sen melek oğlum benim... Bazı anneler melek doğururmuş... Tarifsiz bir özlem Ponçiğim 25.09.2010" notunu düştü.
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