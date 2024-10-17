Ebru Şallı oğlu Beren’le Barselona pozlarını paylaştı

Son olarak oğlu Beren ile Barselona'ya giden Ebru Şallı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla büyük ilgi gördü.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Ebru Şallı oğlu Beren’le Barselona pozlarını paylaştı - Resim : 1

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 20 yaşındaki oğlu Beren Tan, şimdilerde annesi ile birlikte tatilde. 

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Ebru Şallı oğlu Beren’le Barselona pozlarını paylaştı - Resim : 2

Son olarak oğlu Beren ile Barselona'ya giden Ebru Şallı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla büyük ilgi gördü.

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Ebru Şallı oğlu Beren’le Barselona pozlarını paylaştı - Resim : 3

Şallı'nın "Aşk" notuyla paylaştığı karelerine beğeni ve yorum yağdı.

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Ebru Şallı oğlu Beren’le Barselona pozlarını paylaştı - Resim : 4

Ünlü mankenin karelerine "Anne güzel, oğlu güzel. Maşallah", "Maşallah size ebru hanım arkadaş gibisiniz", "Ne kadar güzelsiniz! Rabbim bu güzel yavruyu size bağışlasın" gibi yorumlar geldi. 