Ebru Şallı oğlu Beren’le Barselona pozlarını paylaştı
Son olarak oğlu Beren ile Barselona'ya giden Ebru Şallı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla büyük ilgi gördü.
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Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 20 yaşındaki oğlu Beren Tan, şimdilerde annesi ile birlikte tatilde.
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Son olarak oğlu Beren ile Barselona'ya giden Ebru Şallı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla büyük ilgi gördü.
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Şallı'nın "Aşk" notuyla paylaştığı karelerine beğeni ve yorum yağdı.
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Ünlü mankenin karelerine "Anne güzel, oğlu güzel. Maşallah", "Maşallah size ebru hanım arkadaş gibisiniz", "Ne kadar güzelsiniz! Rabbim bu güzel yavruyu size bağışlasın" gibi yorumlar geldi.