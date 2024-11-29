Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un boşanmaktan vazgeçti: "İlişkimize bir şans daha vermeye karar verdik"
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un boşanma kararında yeni bir gelişme yaşandı. Akkuş, sosyal medya hesabından ilişkilerine bir şans daha vermeye karar verdiklerini duyurdu.
Eski manken Ebru Şallı ile ünlü iş insanı Uğur Akkuş, iki yıllık beraberlik sonrası 2019'da Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenmişti.
Sık sık boşanacakları konuşulan Akkuş- Şallı çifti, basında çıkan haberleri sürekli yalanlamışlardı.Uğur Akkuş, 7 Kasım'da Instagram hesabından eşi Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını takipçileriyle paylaşmıştı.
Akkuş, paylaştığı mesajda eşini suçlayan ifadeler kullanarak, 'Her şey para ve maddiyatmış' demişti.
Ebru Şallı ise açıklamasında şu sözlere yer vermişti:
''Basın mensubu arkadaşlarımın dikkatine...
Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim. Sevgi ve saygılarımla...