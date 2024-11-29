Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un boşanmaktan vazgeçti: "İlişkimize bir şans daha vermeye karar verdik"

Ebru Şallı ise açıklamasında şu sözlere yer vermişti:

''Basın mensubu arkadaşlarımın dikkatine...

Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim. Sevgi ve saygılarımla...