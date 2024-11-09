Ebru Şallı'dan Uğur Akkuş'un boşanma iddialarına yanıt geldi
Geçtiğimiz gün Ebru Şallı ile boşanacaklarını açıklayan Uğur Akkuş bazı iddialarda bulunmuştu. Bugün Ebru Şallı'dan o iddialara yanıt geldi.
Ebru Şallı, konuyla ilgili sessizliğini sosyal medya hesabı Instagram'da bozdu:
'8 AY ÖNCE BOŞANMA VEKALETİMİ VERDİM'
"Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu.''
'HER İKİ TARAFIN DA ÖZELİDİR'
''Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafında özelidir. Anlayışınızı rica ederim. Sevgi ve saygılarımla... Ebru Şallı"
UĞUR AKKUŞ NE DEMİŞTİ?
"Bugün 7 yıldır beraber olduğum çok severek çok aşık olarak ve çok emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı'dan boşanmak için Beykoz 1. Aile Mahkemesine başvurdum ve avukatım aracılığıyla boşanma davası açtım. Boşanmak isteme sebebimle ilgili yakın çevrem, beni seven ailem ve tanıyan herkes bir şeyler yazıp çizecek, konuşacak. Bunu bildiğim için buradan yazmak istedim."