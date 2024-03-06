Ebru Şallı’nın oğlu Beren 20 yaşına girdi: Ne ara 20 oldun sen, iyi ki doğurmuşum
Model, sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı eski eşi Harun Tan’dan dünyaya gelen oğlu Beren’in yeni yaşını yaptığı bir paylaşımla kutladı.
1 / 10
Ebru Şallı eski eşi Harun Tan’ın 6 Mart 2004’te ilk çocukları Beren Tan, 25.09.2010’da da ikinci çocukları Pars Tan dünyaya gelmişti. Ünlü manken Ebru Şallı sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.
2 / 10
Ebru Şallı, son olarak 20 yaşına giren oğlu Beren Tan ile verdiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı.
3 / 10
Şallı, paylaşıma "İyi ki doğdun Berommmm! Ne ara 20 oldun sen! İyi ki seni doğurmuşum! notunu düştü.
4 / 10
29 binin üzerinde beğeni alan fotoğrafa "Ana oğul değil, abla kardeş gibiler", "Mutlu yıllar", "Ne güzel büyümüş", "Maşallah çok yakışıklı" gibi yorumlar yapıldı.