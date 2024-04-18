Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'den aile pozu

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28 Haziran 2021 tarihinde dünyaevine giren ve 2022 yılında ilk çocukları Zeynep'i kucağına alan ünlü çiftin ikinci çocukları dünyaya gelmişti.
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14 Mart günü ikinci çocuklarını kucaklarına alan çift yakınlarının yaptığı paylaşımlarla doğum haberini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden yeni kareler geldi. Magazin dünyasının en beğenilen çifti, bu defa oğullarıyla ve kızları Zeynep'le paylaştıkları dört kişilik pozlarıyla kalpleri ısıttı.
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Kızları Zeynep'in ise yeni doğan kardeşi Hazar'a sarıldığı bu sevimli anlar resmen kalpleri eritti.