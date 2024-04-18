Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'den aile pozu

Oyuncu çift Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez aile pozları verdi. Artık 4 kişilik bir aile olan ünlü çift, beğeni yağmuruna tutuldu.

1 / 6
Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'den aile pozu - Resim : 1

28 Haziran 2021 tarihinde dünyaevine giren ve 2022 yılında ilk çocukları Zeynep'i kucağına alan ünlü çiftin ikinci çocukları dünyaya gelmişti.

2 / 6
Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'den aile pozu - Resim : 2

14 Mart günü ikinci çocuklarını kucaklarına alan çift yakınlarının yaptığı paylaşımlarla doğum haberini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.

3 / 6
Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'den aile pozu - Resim : 3

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden yeni kareler geldi. Magazin dünyasının en beğenilen çifti, bu defa oğullarıyla ve kızları Zeynep'le paylaştıkları dört kişilik pozlarıyla kalpleri ısıttı.

4 / 6
Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'den aile pozu - Resim : 4

Kızları Zeynep'in ise yeni doğan kardeşi Hazar'a sarıldığı bu sevimli anlar resmen kalpleri eritti.