Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in kızları Zeynep 3 yaşına girdi

Mutlu beraberliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandıran Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 2022'de ilk çocukları Zeynep'i kucaklarına almıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu çift, 2024 yılında da oğulları Hazar'a kavuşmuştu.