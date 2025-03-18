Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in kızları Zeynep 3 yaşına girdi
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun kızları 3, oğulları ise 1 yaşına bastı. Ünlü çift çocuklarının doğum gününü parti vererek kutladı.
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Mutlu beraberliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandıran Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 2022'de ilk çocukları Zeynep'i kucaklarına almıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu çift, 2024 yılında da oğulları Hazar'a kavuşmuştu.
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Şimdilerde "Deha" adlı dizide başrol oynayan Taner Ölmez 'in kızı 3, oğlu ise 1 yaşına bastı. Ünlü çift çocuklarının doğum gününü parti vererek kutladı.
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Çift doğum gününden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Mutlu aile kareleri takipçileri tarafından beğeni topladı.
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