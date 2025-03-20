Ece Dizdar: "Şimdilerde en büyük kabusum Serdar'ı kaybetmek, ilk defa birine bu kadar bağlanıyorum"

Oyuncu Serdar Orçin'le uzun süredir birlikte olan Dizdar sözlerine şöyle devam etti: "Şimdilerde en büyük kabusum Serdar'ı kaybetmek. İlk defa birine bu kadar bağlanıyorum ve onu kaybetmek beni parçalar. Serdar'ın yanında kendimi kendim gibi yaşıyorum buna kötü yönlerim de dahil. Önceleri ben sevemiyormuşum sevme kapasitem artık daha yüksek" dedi.