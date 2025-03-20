Ece Dizdar: "Şimdilerde en büyük kabusum Serdar'ı kaybetmek, ilk defa birine bu kadar bağlanıyorum"
Oyuncu Ece Dizdar, konuk olduğu "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programında annelik hayalinden, Serdar Orçin'e duyduğu büyük aşka ve geçmişte yaşadığı yeme bozukluğuna kadar birçok konuda itiraflarda bulundu.
Ünlü oyuncu Ece Dizdar, Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına konuk oldu. Dizdar, programda birbirinden samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.
Ece Dizdar, kendisine yöneltilen çocuk sorusu üzerine, "Anne olmak isterim. Gelirse kapımız açık buradayız gelmezse de yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.
Oyuncu Serdar Orçin'le uzun süredir birlikte olan Dizdar sözlerine şöyle devam etti: "Şimdilerde en büyük kabusum Serdar'ı kaybetmek. İlk defa birine bu kadar bağlanıyorum ve onu kaybetmek beni parçalar. Serdar'ın yanında kendimi kendim gibi yaşıyorum buna kötü yönlerim de dahil. Önceleri ben sevemiyormuşum sevme kapasitem artık daha yüksek" dedi.
Dizdar, programın ilerleyen dakikalarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dizadr, "Depremden sonra 42 kiloya düştüm. Hayatımda yemeyi içmeyi kestiğim zamanlarım oldu. Yeme bozukluğum vardı. Sinirlerim bir şekilde uyarıldığında yemekle bağım kesiliyordu. Bazı arkadaşlarım 'biz fark etmemişiz ama senin bir yeme bozukluğun varmış' der." şeklinde konuştu.