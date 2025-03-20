Ece Erken dolandırıldığını açıkladı! İşte kartından çekilen rakam
Ünlü sunucu Ece Erken, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında dolandırıldığını açıkladı.
Son dönemde kredi kartı üzerinden dolandırıcılık mağduru olanların sayısı giderek artması ve oyuncu Alperen Durmaz'ın kısa bir süre önce dolandırılması üzerine Ece Erken de mağdur olduğunu açıkladı.
Alperen Duymaz adına 14 kez yemek sipariş verildiği ortaya çıkan oyuncunun dolandırıcılardan şikayetçi olduğu öğrenilmişti. Hemen harekete geçen ünlü isim, dolandırıcılardan şikayetçi olmuştu.
TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında bu konu ele alınırken, sunucu Ece Erken de kredi kartı mağduru olduğunu açıkladı.
ÇEKİLEN PARAYI AÇIKLADI
Erken, konuyla ilgili, ''Başıma böyle bir şey geldi. Benim de kredi kartım kopyalandı. Hatta bugün oldu. Sabah 06.00'da kredi kartımı kullanıma kapattım. Bu benim ikinci kez başıma geldi. İnternette beni çok uyardınız, DM'den çok mesajlar geldi zamanında ilk dolandırıldığımda. Sizi dinlemediğim için o kadar pişmanım ki. Bazı sitelerde kartımızı alıp kopyalayabiliyorlar. Bana da takipçilerim söyledi, uyardı. Bu sabaha karşı kartımdan yapılan alışverişlerden toplam 16 bin, 17 bin TL gibi bir rakam çekildi. Kartımı iptal ettim.'' dedi.