Ece Erken'den 10 yaşına basan oğlu için göndermeli paylaşım

'ANNEN BEN, BABAN BEN'

Ya çen büyüdün de 10 yaşına mı bastın? Annen ben baban ben, sense benim ailem, her şeyim… Muhteşem bir ikiliyiz bence. Allah’ın izniyle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıp seni hiçbir şeyden eksik etmeyeceğim en çok da sevgimden… Ne yaparsan yap, ne olursan ol hep arkanda, yanında kapı gibi annen var oğluşum… Allah sağlık versin, hep iyilerle karşılaş, hayat beni azcık yordu,canımı biraz yaktı ama senin için ayakta kalmaya devam edeceğim. Hayat seni hiç yormasın hep iyiler olsun hayatında. Mutlu yıllar Eymenikom" dedi.