Ece Erken'den 10 yaşına basan oğlu için göndermeli paylaşım
Ünlü sunucu Ece Erken, oğlu Eymen'in 10.yaş gününü sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla kutladı.
2014 yılında Serkan Uçar ile evlenen ve bir yıl sonra yollarını ayırma kararı alan Ece Erken, yıllardır eşinin oğlunu büyütürken yanında olmadığı için birçok sitemkar paylaşımda bulunmuştu.
Uçar'ın nafaka bile ödemediğini dile getiren Ece Erken, "Bazıları adam diye geziyor ya, şu an susuyorum. Konuşmayayım diyorum ama dayanamıyorum. Babalığın ne olduğunu eşim Şafak'tan öğrenen oğlumu (Hâlâ Şafak diye sayıklar); 6 bin TL'lik nafakayı icraya veren, hiç bir şeyine müdahil olmayan, biyolojik babası aylar sonra arıyor. 'Ferrari aldım gel seni gezdireyim' diyor. Fıkra bu kadar. Herkes baba olabilir ama herkes babalık yapamaz. Vicdanlı adamlardan çocuk yapın. Ben işin parasında değilim. 8 yaşındaki çocuğunu arayıp 'Ferrari aldım gel seni gezdireyim' derse bana gelirler." açıklamasında bulunmuştu.
Ece Erken'in oğlu bugün 10 yaşına bastı. Instagram hesabından peş peşe fotoğraflar paylaşan ünlü isim imalı sözler kullandı. Ece Erken yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
'ANNEN BEN, BABAN BEN'
Ya çen büyüdün de 10 yaşına mı bastın? Annen ben baban ben, sense benim ailem, her şeyim… Muhteşem bir ikiliyiz bence. Allah’ın izniyle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıp seni hiçbir şeyden eksik etmeyeceğim en çok da sevgimden… Ne yaparsan yap, ne olursan ol hep arkanda, yanında kapı gibi annen var oğluşum… Allah sağlık versin, hep iyilerle karşılaş, hayat beni azcık yordu,canımı biraz yaktı ama senin için ayakta kalmaya devam edeceğim. Hayat seni hiç yormasın hep iyiler olsun hayatında. Mutlu yıllar Eymenikom" dedi.