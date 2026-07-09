Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu

15 Haziran'da evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ece İrtem'in ölüm sebebi belli oldu...

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
Elele Online

Elele Online

Ece İrtem, İstanbul Kadıköy'deki evinde 15 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı 'Işıl' karakteriyle de tanınan oyuncu, memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu - Resim : 1

Ece İrtem kimdir, kaç yaşındaydı?PlusEce İrtem kimdir, kaç yaşındaydı?

ÖLÜM NEDENİ: ALKOL ZEHİRLENMESİ

 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu. Adli Tıp Kurumu raporunda, İrtem'in alkol zehirlenmesi sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu - Resim : 3