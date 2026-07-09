Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
15 Haziran'da evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ece İrtem'in ölüm sebebi belli oldu...
Elele Online
Ece İrtem, İstanbul Kadıköy'deki evinde 15 Haziran'da hayatını kaybetmişti.
'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı 'Işıl' karakteriyle de tanınan oyuncu, memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.
ÖLÜM NEDENİ: ALKOL ZEHİRLENMESİ
35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu. Adli Tıp Kurumu raporunda, İrtem'in alkol zehirlenmesi sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.