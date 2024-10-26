Ece Seçkin: Allah şu anda doğru olmadığını bildiği için bebek sahibi olamadık
Konser için Kıbrıs'a giden şarkıcı Ece Seçkin, geçtiğimiz ay kaybettiği bebeği hakkında açıklamada bulundu.
2021 yılında pilot eşi Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin, geçtiğimiz ay hamile olduğunu açıklamış ancak kısa bir süre sonra bebeğini kaybetmişti.
Konser için Kıbrıs'a giden ünlü şarkıcı sahne öncesi konu hakkında açıklamada bulundu.
'EN ÇOK OLMAK İSTEDİĞİM ŞEY ANNE OLMAK'
Seçkin, ''Birazdan sahneye çıkıcağım için bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Daha öncede söylemiştim, Allah ne verirse hayırlısını verir. Her şeyde olduğu gibi, benim için en değerli olabilecek şey, en çok istediğim şey anne olmak. Ama Allah şu anda doğru olmadığını biliyor ve hayırlısının böyle olduğunu bildiği için bu durum oldu.'' dedi.
Seçkin sözlerini, ''Ben ve eşim de yaşlarımız genç. Allah'a tamamen teslim olmuş durumdayız bu konuda. Doğru zamanda, doğru şekilde inşallah sağlıklı bir bebeğimiz olacak ve kucağımıza alacağız. Evet çok üzüldük, çok güzel bir duyguydu bunu yaşamak ama hayırlısı böylemiş, doğru zamanda da olacaktır.'' diyerek sonlandırdı.