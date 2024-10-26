Ece Seçkin: Allah şu anda doğru olmadığını bildiği için bebek sahibi olamadık

'EN ÇOK OLMAK İSTEDİĞİM ŞEY ANNE OLMAK'

Seçkin, ''Birazdan sahneye çıkıcağım için bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Daha öncede söylemiştim, Allah ne verirse hayırlısını verir. Her şeyde olduğu gibi, benim için en değerli olabilecek şey, en çok istediğim şey anne olmak. Ama Allah şu anda doğru olmadığını biliyor ve hayırlısının böyle olduğunu bildiği için bu durum oldu.'' dedi.