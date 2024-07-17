Ece Seçkin: Babam hala arayıp dekolteli fotoğraflarıma tepki gösteriyor

'NE KADAR GÜZEL OLURSA OLSUN GİYMEMELİYDİN DİYOR'

Genç yaşta şöhrete kavuşmasıyla beraber ailesinin kendisini korumak için ellerinden geleni yaptığını belirten Seçkin, "Babam hâlâ bugün sosyal medya hesabımda yayınladığım dekolteli bir fotoğrafıma arayıp, tepki gösteriyor. 'Ne kadar güzel olursa olsun bunu giymemeliydin" diyor" açıklamasını yaptı.