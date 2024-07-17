Ece Seçkin: Babam hala arayıp dekolteli fotoğraflarıma tepki gösteriyor

Kaan Ölker’in programına katılan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, babasının sosyal medyada paylaştığı iddialı fotoğraflarına tepki gösterdiğini itiraf etti.
'NE KADAR GÜZEL OLURSA OLSUN GİYMEMELİYDİN DİYOR'
Genç yaşta şöhrete kavuşmasıyla beraber ailesinin kendisini korumak için ellerinden geleni yaptığını belirten Seçkin, "Babam hâlâ bugün sosyal medya hesabımda yayınladığım dekolteli bir fotoğrafıma arayıp, tepki gösteriyor. 'Ne kadar güzel olursa olsun bunu giymemeliydin" diyor" açıklamasını yaptı.
'EVLENDİKTEN SONRA PARLAMAYA BAŞLADIM'
Pilot Çağrı Terlemez ile dört yıllık birlikteliğin ardından Eylül 2021'de hayatını birleştiren ünlü popçu, "Evlilik star ışığını öldürüyor mu?" sorusuna, "Aksine evlendikten sonra daha da parlamaya başladım, bana yaradı.'' açıklamasında bulundu.
'ÇAĞRI HAYATTAKİ EN BÜYÜK ŞANSIM'
Ünlü şarkıcı sözlerini, ''Evlilik kurumuna olan saygım bana çok daha büyük bir bağlılık kazandırdı. Çağrı hayattaki en büyük şansım oldu. Beni hiçbir şekilde engellemedi, sabote etmedi ve her zaman arkamda durdu" diyerek sonlandırdı.