Ece Seçkin: Temizlik konusunda obsesifim, Amerika’ya bile nevresim taşımışlığım var

Ece Seçkin, müzik sektörüne girdiği için hiç pişman olmadığını da dile getirdi:

“Zorlandığım anlar oldu. ‘Lanet olsun’ dediğim günler de. Beni Ozan Doğulu meşhur etti. Bazen çok bunaldığımda onu ararım ve ‘Bu işin ne kadar zor olduğunu sen, Kenan Abi (Doğulu) hep söylediniz. Artık ben de çıldırıyorum’ derim. O esnada şunu söyler: ‘Kendin istedin’. Bazen çıldırdığım oluyor. Turne hayatı çok zor. Göçebe gibi yaşıyorsun. Ben de zor bir insanım. Çok kuralcı ve obsesif biriyim. Bir yerden sonra turnede herkes birbirine batmaya başlıyor. O dönem çıldırdığım olmuştur.” Şarkıcı ayrıca 2 engel atlama atı olduğunu açıkladı: “Ben de o alanda spor yapıyorum. Atlarım engel atlamada yarışıyor. Masraflı hayvanlar, bakım ve ilgi istiyor.”