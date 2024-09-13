Ece Seçkin'e eşinden doğum günü sürprizi: Bütün gece birbirimize sımsıkı sarılıp şarkılar söyledik

Ünlü şarkıcı doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak "Şimdi sizleri paylaşım yağmuruna tutacağım.Çünkü "hazırlan gel 3-5 arkadaş doğum gününü kutlayacağız" denilen bir gecede bütünnnn bakın bütünnn sevdiklerimin nasıl biraraya gelip beni dünyanın en mutlu gecesine ışınladıklarını sizlerle paylaşmam lazım

Bence doğumgününün ötesinde birşeydi...

İnanılmaz bir enerji vardı. Bütün gece birbirimize sımsıkı sarılıp şarkılar söyledik,sevgi seli gibi birşeydi sanki.

Hepinizi çok seviyorum ve ne diyeceğimi bilemiyorum.

İYİ Kİ DOĞDUM BE!" notunu düştü.