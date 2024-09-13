Ece Seçkin'e eşinden doğum günü sürprizi: Bütün gece birbirimize sımsıkı sarılıp şarkılar söyledik
İki aylık hamileyken düşük yapan şarkıcı Ece Seçkin eşinin organize ettiği doğum günü sürpriziyle moral buldu. Ünlü isim doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Bir seyahatte tanışıp, 2015 yılından beri aşk yaşadığı pilot Çağrı Terlemez ile Eylül 2021'de nikâh masasına oturan Ece Seçkin, geçtiğimiz ay büyük bir üzüntü yaşamıştı.
İki aylık hamileyken düşük yapan şarkıcı, eşinin organize ettiği doğum günü sürpriziyle moral buldu.
Ünlü şarkıcı doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak "Şimdi sizleri paylaşım yağmuruna tutacağım.Çünkü "hazırlan gel 3-5 arkadaş doğum gününü kutlayacağız" denilen bir gecede bütünnnn bakın bütünnn sevdiklerimin nasıl biraraya gelip beni dünyanın en mutlu gecesine ışınladıklarını sizlerle paylaşmam lazım
Bence doğumgününün ötesinde birşeydi...
İnanılmaz bir enerji vardı. Bütün gece birbirimize sımsıkı sarılıp şarkılar söyledik,sevgi seli gibi birşeydi sanki.
Hepinizi çok seviyorum ve ne diyeceğimi bilemiyorum.
İYİ Kİ DOĞDUM BE!" notunu düştü.
33 yaşına giren Seçkin'e takipçileri "Hep mutlu ol hep böyle gül güzeller güzeli", "En kötü günün böyle olsun", İyi doğdun kraliçe", "Bu ne güzellik maşallah " gibi yorumlarda bulundu.