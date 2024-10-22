Ecem Erkek, Güldür Güldür'den neden ayrıldığını ilk kez açıkladı: Eğlenmiyorsam, eğlendiremiyorum
Güldür Güldür programının sevilen karakteri Naime’yi canlandıran Ecem Erkek, bu sezon programa geri döndüğünü duyurdu. sezon Güldür Güldür’den neden ayrıldığını da itiraf eden Erkek'in açıklamaları dikkat çekti.
Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show'da hayat verdiği 'Naime' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ecem Erkek, yeni sezonda ekibe geri döndüğünü duyurdu.
Geçtiğimiz sezon Güldür Güldür’den ayrıldığını duyuran Erkek, Instagram hesabından veda mesajı yayınlamıştı. Oyunculuk yolculuğunu "upuzun bir yolculuk" olarak tanımlayan Erkek, Güldür Güldür’ün kendisi için "harika bir durak" olduğunu belirtti. Mesajında, "Sizler yaptığım 'şeyi' kabul ettiniz. Şimdi tekrar yola koyuluyorum. Gelecek sezon Güldür Güldür'de olmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.
TV100'ün haberine göre yeni sezon kutlamasında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Erkek, neden geri döndüğüne dair içten bir itirafta bulundu. "Eğlenmediğimi ve eğlendiremediğimi düşündüğüm için ayrıldım" diyen Erkek, bu durumun kendisine "ihanet" gibi geldiğini ifade etti. Eğlencenin karşılıklı bir süreç olduğunu belirten Erkek, "Ben eğlenmiyorsam karşı taraf da eğlenmiyor diye düşünmüştüm" dedi.
Ecem Erkek, Naime karakterinin canlandırılmasının zorluğuna da değindi. "Çok yorucu bir iş. Yorulduğumu ve yetemediğimi düşünmüştüm" şeklinde konuşan Erkek, bu duyguların ayrılışında etkili olduğunu ifade etti.