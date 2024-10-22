Ecem Erkek, Güldür Güldür'den neden ayrıldığını ilk kez açıkladı: Eğlenmiyorsam, eğlendiremiyorum

TV100'ün haberine göre yeni sezon kutlamasında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Erkek, neden geri döndüğüne dair içten bir itirafta bulundu. "Eğlenmediğimi ve eğlendiremediğimi düşündüğüm için ayrıldım" diyen Erkek, bu durumun kendisine "ihanet" gibi geldiğini ifade etti. Eğlencenin karşılıklı bir süreç olduğunu belirten Erkek, "Ben eğlenmiyorsam karşı taraf da eğlenmiyor diye düşünmüştüm" dedi.