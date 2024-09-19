Eda Ece, Aslı Enver'in kızı Elay ile poz verdi: "Ofiste pişti"

Yakın arkadaşlar geçtiğimiz günlerde de eşleri ve çocuklarıyla gezmeye çıktı. Oyuncu İbrahim Selim de arkadaşlarına eşlik etti. Bu anı ölümsüzleştiren Ece ise "Pazar gezmesi, dostlarla, kocalarla, çocuklarla" ifadelerini kullandı.