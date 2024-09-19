Eda Ece, Aslı Enver'in kızı Elay ile poz verdi: "Ofiste pişti"
Yakın arkadaşı Eda Ece'yi ofisinde ziyaret eden Aslı Enver, minik kızı Elay'ı da yanında getirerek Ece'ye sürpriz yaptı. Eda Ece'yi ofisinde ziyaret eden minik Elay'ın pozu ilgi topladı.
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Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile mutlu bir beraberliği olan ve geçtiğimiz nisan ayında kızı Mina İpek'i kucağına alan Eda Ece, şimdilerde anne olmanın tadını çıkarıyor.
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Ünlü oyuncu Aslı Enver, yakın arkadaşı Eda Ece'yi yeni markası için çalıştığı ofisinde ziyaret etti. Enver, minik kızı Elay'ı da ofise getirdi.
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Eda Ece ise minik Elay'la pozunu "Ofiste pişti" notuyla sosyal medyada paylaştı. Ece'nin minik Elay'la birlikte pembeler içindeki halleri kalpleri ısıttı.
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Yakın arkadaşlar geçtiğimiz günlerde de eşleri ve çocuklarıyla gezmeye çıktı. Oyuncu İbrahim Selim de arkadaşlarına eşlik etti. Bu anı ölümsüzleştiren Ece ise "Pazar gezmesi, dostlarla, kocalarla, çocuklarla" ifadelerini kullandı.