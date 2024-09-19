Eda Ece, Aslı Enver'in kızı Elay ile poz verdi: "Ofiste pişti"

Yakın arkadaşı Eda Ece'yi ofisinde ziyaret eden Aslı Enver, minik kızı Elay'ı da yanında getirerek Ece'ye sürpriz yaptı. Eda Ece'yi ofisinde ziyaret eden minik Elay'ın pozu ilgi topladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Eda Ece, Aslı Enver'in kızı Elay ile poz verdi: "Ofiste pişti" - Resim : 1

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile mutlu bir beraberliği olan ve geçtiğimiz nisan ayında kızı Mina İpek'i kucağına alan Eda Ece, şimdilerde anne olmanın tadını çıkarıyor.

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Eda Ece, Aslı Enver'in kızı Elay ile poz verdi: "Ofiste pişti" - Resim : 2

Ünlü oyuncu Aslı Enver, yakın arkadaşı Eda Ece'yi yeni markası için çalıştığı ofisinde ziyaret etti.  Enver, minik kızı Elay'ı da ofise getirdi.

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Eda Ece, Aslı Enver'in kızı Elay ile poz verdi: "Ofiste pişti" - Resim : 3

 Eda Ece ise minik Elay'la pozunu "Ofiste pişti" notuyla sosyal medyada paylaştı. Ece'nin minik Elay'la birlikte pembeler içindeki halleri kalpleri ısıttı.

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Eda Ece, Aslı Enver'in kızı Elay ile poz verdi: "Ofiste pişti" - Resim : 4

Yakın arkadaşlar geçtiğimiz günlerde de eşleri ve çocuklarıyla gezmeye çıktı. Oyuncu İbrahim Selim de arkadaşlarına eşlik etti. Bu anı ölümsüzleştiren Ece ise "Pazar gezmesi, dostlarla, kocalarla, çocuklarla" ifadelerini kullandı.