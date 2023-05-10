Eda Ece düğünü hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi

Yasak Elma’da Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece, şimdilerde evlilik hazırlığında. Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 5 yıldır birlikte olan Ece, geçtiğimiz günlerde nişanlandı. 20 Haziran'da nikah masasına oturmaya hazırlanan genç çift hakkında düğün masrafları konusunda bir iddia ortaya atılmıştı. Ünlü oyuncu bu iddialara tepki gösterdi.

"BU DEMODE MAGAZİN ANLAYIŞI NEDEN?"

Oyuncu, düğün masraflarını kendisinin karşılayacağına dair çıkan haberlere sosyal medya hesabından tepki verdi.

Eda Ece yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Her zaman negatif haberlere maruz kalsak da bizi tanıyan tanımayan herkesin tam tersine sosyal medya ve sokaktan sevgi ve saygısını gördük. Ne garip değil mi? Haber halkı bilgilendirmek için yapılıyor ama halkımız haberciden daha çok sevgi dolu oluyor. Çoğu zaman ‘Biz bu haberlere zaten inanmıyoruz’ diyen oluyor. Şaka gibi değil mi? Hep beraber inanmıyoruz yani…

O zaman tarzın lüzumsuzluğunu ve eski moda kalmasını hâlâ anlamamak, bu demode magazin anlayışı neden? İnsan hakları, kadın hakları, sevgi, saygı, duyarlılık son derece önemli bir farkındalık yaşarken acaba uyum mu sağlasanız? Mesut, mutluluk, sakin son derece normal sevgi dolu güzel bir hayat kurduk. Göze sokmadık… Her zaman yardımsever elinden geleni yapan sessiz saklı, kimi zaman doğru yerde konuşarak bu ülkeye katkı sağlayan, insanlara, hayvanlara yardıma koşan, işinde gücünde iki genciz…

Bunu bizi tanıyan herkes biliyor zaten… Lütfen artık saçma sapan haber ve yorumları bizden uzak tutun. Zira sizin de seviyenizi aşağı çekiyor. Hep beraber daha iyi olabiliriz. Saygı ve sevgi insanı bir yere getirir. İlgi çekmek değil….”