Eda Ece, favori dizisinin 'Kızılcık Şerbeti' olduğunu açıkladı
Yasak Elma dizisinde üstlendiği Yıldız karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan ancak çocuk sahibi olduktan sonra ekranlara ara veren Eda Ece, favori dizisini ve karakterini açıkladı.
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Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile uzun yıllardır devam eden Eda Ece beraberliğini 21 Haziran 2023'te evlilikle taçlandırdı.
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Yedi ay önce de anne olan oyuncu Eda Ece bir süredir ekranlardan uzak ve kızı Mina İpek'le ilgileniyor.
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Önceki akşam bir davete katılan ve ekranlara ne zaman döneceği sorusuna yanıt veren Eda Ece, "Onu ben de bilmiyorum. Bu sene dönmedim. Bakalım, önümüzdeki sezon belki dönerim" dedi.
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"Dizileri izliyorum" diyen ünlü oyuncuya, en sevdiği dizi soruldu. En sevdiği dizinin Kızılcık Şerbeti olduğunu söyleyen Eda Ece, favori karakterinin ise Feyza Civelek'in canlandırdığı "Nilay" olduğunu söyledi.