Eda Ece, favori dizisinin 'Kızılcık Şerbeti' olduğunu açıkladı

Yasak Elma dizisinde üstlendiği Yıldız karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan ancak çocuk sahibi olduktan sonra ekranlara ara veren Eda Ece, favori dizisini ve karakterini açıkladı.

Elele Online

Elele Online
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Eda Ece, favori dizisinin 'Kızılcık Şerbeti' olduğunu açıkladı - Resim : 1

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile uzun yıllardır devam eden Eda Ece beraberliğini 21 Haziran 2023'te evlilikle taçlandırdı. 

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Eda Ece, favori dizisinin 'Kızılcık Şerbeti' olduğunu açıkladı - Resim : 2

Yedi ay önce de anne olan oyuncu Eda Ece bir süredir ekranlardan uzak ve kızı Mina İpek'le ilgileniyor. 

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Eda Ece, favori dizisinin 'Kızılcık Şerbeti' olduğunu açıkladı - Resim : 3

Önceki akşam bir davete katılan ve ekranlara ne zaman döneceği sorusuna yanıt veren Eda Ece, "Onu ben de bilmiyorum. Bu sene dönmedim. Bakalım, önümüzdeki sezon belki dönerim" dedi.

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Eda Ece, favori dizisinin 'Kızılcık Şerbeti' olduğunu açıkladı - Resim : 4

"Dizileri izliyorum" diyen ünlü oyuncuya, en sevdiği dizi soruldu. En sevdiği dizinin Kızılcık Şerbeti olduğunu söyleyen Eda Ece, favori karakterinin ise Feyza Civelek'in canlandırdığı "Nilay" olduğunu söyledi. 