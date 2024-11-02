Eda Ece kızıyla yeni pozunu paylaştı! Görenler babaya benzetti

Şimdilerde anne olmanın tadını çıkaran Eda Ece, kızıyla yeni fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncunun bebeği Minik Mina İpek babasına benzetildi.

Elele Online

Elele Online
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Eda Ece kızıyla yeni pozunu paylaştı! Görenler babaya benzetti - Resim : 1

Ünlü oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer, geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti. Çiftin 4 Nisan'da bebekleri dünyaya gelmişti. 

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Eda Ece kızıyla yeni pozunu paylaştı! Görenler babaya benzetti - Resim : 2

Şimdilerde ilk kez anne olmanın tadını çıkaran Eda Ece, kızıyla yeni fotoğrafını paylaştı.

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Eda Ece kızıyla yeni pozunu paylaştı! Görenler babaya benzetti - Resim : 3

Kızının yüzünü kısmen gösteren Eda Ece, paylaşımına "Annemle geziyoruz, imza koala Mina" notunu düştü. 

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Eda Ece kızıyla yeni pozunu paylaştı! Görenler babaya benzetti - Resim : 4

Ünlü oyuncunun kızıyla pozuna binlerce beğeni ve yorum yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Minik Mina İpek'i babasına benzetti.