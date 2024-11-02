Eda Ece kızıyla yeni pozunu paylaştı! Görenler babaya benzetti
Şimdilerde anne olmanın tadını çıkaran Eda Ece, kızıyla yeni fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncunun bebeği Minik Mina İpek babasına benzetildi.
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Ünlü oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer, geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti. Çiftin 4 Nisan'da bebekleri dünyaya gelmişti.
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Şimdilerde ilk kez anne olmanın tadını çıkaran Eda Ece, kızıyla yeni fotoğrafını paylaştı.
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Kızının yüzünü kısmen gösteren Eda Ece, paylaşımına "Annemle geziyoruz, imza koala Mina" notunu düştü.
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Ünlü oyuncunun kızıyla pozuna binlerce beğeni ve yorum yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Minik Mina İpek'i babasına benzetti.