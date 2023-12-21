Eda Ece'den karnı burnunda yeni poz: Bu 5 aylık hamile neler yapıyor yakında

Yasak Elma dizisinde adını Yıldız karakteriyle duyuran Eda Ece, geçtiğimiz aylarda basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile evlendi. Uzun zamandır yaşadığı aşkı nikah masasında taçlandıran Ece, bebek beklediğini açıkladı. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin bir kızları olacak.

"Bu 5 aylık hamile neler yapıyor yakında"

Kız bebek bekleyen ve hamileliğinin yaklaşık 22. haftasında olan güzel oyuncu, görenleri hayran bırakan bir fotoğraf daha paylaştı.

Karnı burnunda pozunu yayınlayan Ece, "Bu 5 aylık hamile neler yapıyor yakında" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Eda Ece Tuncer (@eda.ece)'in paylaştığı bir gönderi

Hayranlarından kalp dolu yorumlar alan oyuncu, doğumun ise nisan ayında gerçekleşeceğini söyledi.