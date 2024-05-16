Eda Ece'den kızı Mina'yla ilk paylaşım: "Minnoşumla günler böyle geçiyor"
Birkaç hafta önce ilk aile pozunu paylaşan ünlü oyuncu Eda Ece, bu kez de kızıyla çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Ece paylaşımına "Mina'm minnoşumla günler böyle geçiyor" notunu düştü.
Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da nikah masasına oturan Eda Ece, düğünden aylar sonra bebek beklediğini duyurmuştu.
Ece, 4 Nisan 2024'te kızı Mina İpek'i kucağına almıştı. Ünlü isim, doğum sonrası paylaşımında "Sabırsız canım kızım aniden doğdu. Çok da güzel bir gün seçti kendine, gelişiyle bizi çok mutlu etti. Arayan soran, bizi merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.
Doğum sonrası süreçte neler yaşadığını takipçilerine anlatan Ece, "Beni soracak olursanız doğumdan beri 7/24 minik kuşumlayım. Annelik ne büyük bir şeymiş anladım. Uyku yok, dinlenme yok, sürekli ona en iyi şekilde bakmaya çalışıyorsun yapabildiğin kadar. Aklın, fikrin onda. Dev bir sevgi ve fedakarlık çok acayip. Ama meğer kızlar neler yaşıyormuş da anne olmadan haberim yokmuş. Hediye alıp alıp gittik. 'Ne çekiyorsunuz, neler yaşıyorsunuz?' dememişiz. Şu an vaktim olmuyor uzun uzun ama anneler sizle konuşacaklarımız var, vay be. Bütün saygıyı hak ediyoruz. Ellerinizden öpüyorum hepimizin" ifadelerini kullanmıştı.
Birkaç hafta önce ilk aile pozunu paylaşan Ece, bu kez de kızıyla çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşıp "Mina'm minnoşumla günler böyle geçiyor" notunu düştü. Anne kızın pozuna binlerce beğeni ve "Maşallah" yorumları geldi.