Eda Ece'den kızı Mina'yla yeni paylaşım: "Annemle müzik saati"

Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen ve zaman zaman kızıyla paylaşımlar yapan Eda Ece, bu karelere bir yenisini daha ekledi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Eda Ece'den kızı Mina'yla yeni paylaşım: "Annemle müzik saati" - Resim : 1

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile uzun yıllardır devam eden beraberliğini 21 Haziran 2023'te evlilikle taçlandıran Eda Ece, düğünden aylar sonra bebek beklediğini duyurmuştu.  

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Eda Ece'den kızı Mina'yla yeni paylaşım: "Annemle müzik saati" - Resim : 2

Oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer, 4 Nisan’da kızları Mina İpek’i kucaklarına almıştı.

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Eda Ece'den kızı Mina'yla yeni paylaşım: "Annemle müzik saati" - Resim : 3

Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen ve zaman zaman kızıyla paylaşımlar yapan Ece, bu karelere bir yenisini daha ekledi.

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Eda Ece'den kızı Mina'yla yeni paylaşım: "Annemle müzik saati" - Resim : 4

Ünlü oyuncu, yüzünü göstermemeyi tercih ederek kızıyla oynadığı anları "Annemle müzik saati" notuyla paylaştı.