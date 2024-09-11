Eda Ece'den kızı Mina'yla yeni paylaşım: "Annemle müzik saati"
Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen ve zaman zaman kızıyla paylaşımlar yapan Eda Ece, bu karelere bir yenisini daha ekledi.
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Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile uzun yıllardır devam eden beraberliğini 21 Haziran 2023'te evlilikle taçlandıran Eda Ece, düğünden aylar sonra bebek beklediğini duyurmuştu.
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Oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer, 4 Nisan’da kızları Mina İpek’i kucaklarına almıştı.
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Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen ve zaman zaman kızıyla paylaşımlar yapan Ece, bu karelere bir yenisini daha ekledi.
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Ünlü oyuncu, yüzünü göstermemeyi tercih ederek kızıyla oynadığı anları "Annemle müzik saati" notuyla paylaştı.