Eda Ece'nin düğününe ünlü akını! Kim ne giydi?

Dün akşam İstanbul'da bir otelde gerçekleşen düğünle dünya evine giren Eda Ece-Buğrahan Tuncer çiftinin düğününde ünlü akını yaşandı.

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Eda Ece'nin düğününe ünlü akını! Kim ne giydi? - Resim : 1

2019 yılından bu yana aşk yaşayan oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer, İstanbul'da bir otelde düzenlenen düğün töreniyle nikâh masasına oturdu.

Düğünde Eda Ece’nin nikâh şahitliğini menajeri Gaye Sökmen’in yanı sıra Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli, Buğrahan Tuncer’in şahitliğini ise Tuncay Özilhan, Yunus Emre Sonsırma ve Selçuk Karakimseli üstlendi.

Eda Ece-Buğrahan Tuncer çiftinin düğününe katılan birçok ünlü şıklık yarışındaydı.

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Eda Ece'nin düğününe ünlü akını! Kim ne giydi? - Resim : 2

İBRAHİM SELİM

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Eda Ece'nin düğününe ünlü akını! Kim ne giydi? - Resim : 3

NİLPERİ ŞAHİNKAYA

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Eda Ece'nin düğününe ünlü akını! Kim ne giydi? - Resim : 4

MELİS SEZEN