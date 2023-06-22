Eda Ece'nin düğününe ünlü akını! Kim ne giydi?

2019 yılından bu yana aşk yaşayan oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer, İstanbul'da bir otelde düzenlenen düğün töreniyle nikâh masasına oturdu.

Düğünde Eda Ece’nin nikâh şahitliğini menajeri Gaye Sökmen’in yanı sıra Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli, Buğrahan Tuncer’in şahitliğini ise Tuncay Özilhan, Yunus Emre Sonsırma ve Selçuk Karakimseli üstlendi.

Eda Ece-Buğrahan Tuncer çiftinin düğününe katılan birçok ünlü şıklık yarışındaydı.