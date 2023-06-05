Eda Ece'ye dostlarından sürpriz bekarlığa veda partisi

Oyuncu Eda Ece ile milli basketbolcu Buğrahan Tuncer, evlilik yolunda ilk adımı atarak 27 Nisan 2023'te nişanlanmıştı. Evlilik hazırlığı yapan ve 21 Haziran'da nikâh masasına oturacak olan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'e arkadaşları düğün öncesi sürpriz bir kutlama yaptı.

Sürpriz kutlama

Nikah öncesi Eda Ece‘ye aralarında Melis Doğu, Şevval Sam, Gülenay Kalkan ve Şebnem Dönmez‘in olduğu arkadaşları parti düzenledi. Melisa Doğu gecede çektiği Eda Ece ile Şevval Sam’ın fotoğrafını “Sizi çok seviyorum hep ve iyi ki…” mesajıyla paylaştı. Melisa Doğu da, Şevval Sam’ın partiye katılan Şevval Sam’ın geliş anına ait eğlenceli bir video yayınladı.

Partiden kareleri paylaşan Eda Ece, ''Bize sürpriz yapan Mervoşumuz ve Selçuğumuza çok teşekkür ederiz'' notunu düştü.