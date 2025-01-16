Eda Taşpınar'dan sevgilisinin 50. yaş gününde aşk dolu pozlar
Amerika'da yaşayan sosyetik güzel Eda Taşpınar, geçtiğimiz gün sevgilisinin 50. yaş doğum gününde sosyal medya hesabından romantik paylaşımlarda bulundu.
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Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Eda Taşpınar, yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmeyi başarıyor.
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Geçtiğimiz yaz gizemli bir yakışıklı ile görüntülenen Eda Taşpınar, sevgilisinin baş harfini paylaşmış ve merak uyandırmıştı.
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Son olarak Instagram hesabından peş peşe paylaşımlarda bulunan Taşpınar, sevgilisinin yeni yaşını kutladı.
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"HALA ÇOK GENÇ"
Eda Taşpınar 50 yaşına basan erkek arkadaşının doğum gününü "Hâlâ çok genç. Başlangıcı yok, sonu yok" diyerek kutladı. İkilinin romantik pozlarına sevenlerinden beğeni yağdı.