Eda Taşpınar'dan sevgilisinin 50. yaş gününde aşk dolu pozlar

Amerika'da yaşayan sosyetik güzel Eda Taşpınar, geçtiğimiz gün sevgilisinin 50. yaş doğum gününde sosyal medya hesabından romantik paylaşımlarda bulundu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Eda Taşpınar'dan sevgilisinin 50. yaş gününde aşk dolu pozlar - Resim : 1

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Eda Taşpınar, yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmeyi başarıyor.

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Eda Taşpınar'dan sevgilisinin 50. yaş gününde aşk dolu pozlar - Resim : 2

Geçtiğimiz yaz gizemli bir yakışıklı ile görüntülenen Eda Taşpınar, sevgilisinin baş harfini paylaşmış ve merak uyandırmıştı.

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Eda Taşpınar'dan sevgilisinin 50. yaş gününde aşk dolu pozlar - Resim : 3

Son olarak Instagram hesabından peş peşe paylaşımlarda bulunan Taşpınar, sevgilisinin yeni yaşını kutladı.

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Eda Taşpınar'dan sevgilisinin 50. yaş gününde aşk dolu pozlar - Resim : 4

"HALA ÇOK GENÇ" 

Eda Taşpınar 50 yaşına basan erkek arkadaşının doğum gününü "Hâlâ çok genç. Başlangıcı yok, sonu yok" diyerek kutladı. İkilinin romantik pozlarına sevenlerinden beğeni yağdı.