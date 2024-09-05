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Ekmek Teknesi'nin Jale'siydi... Esin Civangil'in son haline "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı
Ekmek Teknesi'nde Jale karakterini canlandırmış olan Esin Civangil son haliyle gündeme geldi. Ekmek Teknesi'nin Jale'si Esin Civangil'i görenler "Yıllara meydan okuyor" ,"Hiç değişmemiş" gibi yorumlarda bulundu.
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Esin Civangil'i, Osman Sınav'ın efsane dizisi Ekmek Teknesi ile tanıdık. Civangil, fırıncı Nusret Baba'nın güzel kızı Jale'yi canlandırıyordu.
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Ekranların unutulmaz dizi "Ekmek Teknesi" ile oyunculuğa adım atan Esin Civangil, dizide Cem Kılıçın hayat verdiği Korkut'la sevgiliydi.
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Oyuncu, Ekmek Teknesi Jale karakterinin ardından Baharı Beklerken, Güzel Köylü gibi birçok yapımda yer alsa da akıllarda Jale olarak kaldı.
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Esin Civangil son haliyle gündeme geldi. Yıllara meydan okuyan bir güzelliği olan oyuncu herkesi kendine hayran bırakıyor.