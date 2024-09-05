Ekmek Teknesi'nin Jale'siydi... Esin Civangil'in son haline "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı

Ekmek Teknesi'nde Jale karakterini canlandırmış olan Esin Civangil son haliyle gündeme geldi. Ekmek Teknesi'nin Jale'si Esin Civangil'i görenler "Yıllara meydan okuyor" ,"Hiç değişmemiş" gibi yorumlarda bulundu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Ekmek Teknesi'nin Jale'siydi... Esin Civangil'in son haline "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı - Resim : 1

Esin Civangil'i, Osman Sınav'ın efsane dizisi Ekmek Teknesi ile tanıdık. Civangil, fırıncı Nusret Baba'nın güzel kızı Jale'yi canlandırıyordu. 

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Ekmek Teknesi'nin Jale'siydi... Esin Civangil'in son haline "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı - Resim : 2

Ekranların unutulmaz dizi "Ekmek Teknesi" ile oyunculuğa adım atan Esin Civangil, dizide Cem Kılıçın hayat verdiği Korkut'la sevgiliydi. 

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Ekmek Teknesi'nin Jale'siydi... Esin Civangil'in son haline "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı - Resim : 3

Oyuncu, Ekmek Teknesi Jale karakterinin ardından Baharı Beklerken, Güzel Köylü gibi birçok yapımda yer alsa da akıllarda Jale olarak kaldı.

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Ekmek Teknesi'nin Jale'siydi... Esin Civangil'in son haline "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı - Resim : 4

Esin Civangil son haliyle gündeme geldi. Yıllara meydan okuyan bir güzelliği olan oyuncu herkesi kendine hayran bırakıyor. 