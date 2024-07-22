Elçin Sangu'dan kuzeninin düğününde Çerkes dansı şovu

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, geçtiğimiz gün kuzeninin düğününde sergilediği Kafkas dansı Lezginka performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

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Elçin Sangu'dan kuzeninin düğününde Çerkes dansı şovu - Resim : 1

'Kiralık Aşk', 'Çöp Adam', 'Çarpışma', 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' gibi başarılı projelerde yer alan Elçin Sangu, geçtiğimiz gün evlenen kuzeninin düğününe katıldı.

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Elçin Sangu'dan kuzeninin düğününde Çerkes dansı şovu - Resim : 2

ELÇİN SANGU'DAN LEZGİNKA PERFORMANSI

Çerkes kökenli olduğunu geçtiğimiz yıllarda açıklayan Sangu, kuzeninin düğününde 'Lezginka' performansını sergiledi.

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Elçin Sangu'dan kuzeninin düğününde Çerkes dansı şovu - Resim : 3

ÇIPLAK AYAKLA DANS ETTİ

Son olarak kuzeninin düğününe katılan Sangu, sahneye çıkarak Çerkeslere özgü dansları çıplak ayak sergiledi. Güzel oyuncu, performansıyla büyük beğeni topladı.

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Elçin Sangu'dan kuzeninin düğününde Çerkes dansı şovu - Resim : 4