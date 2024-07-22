Elçin Sangu'dan kuzeninin düğününde Çerkes dansı şovu

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'Kiralık Aşk', 'Çöp Adam', 'Çarpışma', 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' gibi başarılı projelerde yer alan Elçin Sangu, geçtiğimiz gün evlenen kuzeninin düğününe katıldı.
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ELÇİN SANGU'DAN LEZGİNKA PERFORMANSI
Çerkes kökenli olduğunu geçtiğimiz yıllarda açıklayan Sangu, kuzeninin düğününde 'Lezginka' performansını sergiledi.
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ÇIPLAK AYAKLA DANS ETTİ
Son olarak kuzeninin düğününe katılan Sangu, sahneye çıkarak Çerkeslere özgü dansları çıplak ayak sergiledi. Güzel oyuncu, performansıyla büyük beğeni topladı.
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