Elif Buse Doğan da akıma uydu: İşte Turkish Delight (Türkan Şoray) makyajı
'Samsak Döveci' şarkısıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Elif Buse Doğan, sosyal medya hesabından son zamanların en trend makyajlarından Turkish Delight yani Türkan Şoray makyajını denedi.
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Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncu Türkan Şoray’ın ikonik makyajı son zamanlarda sosyal medyada bir akım haline gelmişti.
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Tik Tok ve Instagram’daki influencer’ların ‘Turkish Delight Make Up’ adıyla makyajını yapmaya başlamasıyla tüm dünyada trend oldu.
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"Samsak Döveci" şarkısıyla büyük beğeni toplayan Elif Buse Doğan da akıma uyarak Türkan Şoray makyajı yaptırdı.
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İşte Elif Buse Doğan'dan adım adım Türkan Şoray makyajı:
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