Emel Müftüoğlu’nun estetik pişmanlığı: "Ben ne aptalmışım"
Emel Müftüoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programına konuk oldu. Ünlü sanatçı programda estetik itirafında bulundu
NTV'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla ekrana gelen Empati programına konuk olan Emel Müftüoğlu, estetik işlemleri hakkında yaşadığı pişmanlıkla ilgili itirafta bulundu.
Müftüoğlu açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:
"Bu yaşımda ben ne aptalmışım bu kadar çok estetik niye yaptırmışım diyorum. Genellikle Ajda Pekkan'ı örnek verirler ama, kadıncağızın peşini yıllarca bırakmadılar ama; ben kendim de dahil pek çok isim verebilirim hiç durmadan estetik yaptıran! 26 yaşımdan 50 yaşıma kadar sürdü, nerde bir estetik doktoru var, daha adam İstanbul'a gelmeden yetişip muayenehanesine oturuyorduk. Nasıl kestirmişim biçtirmişim hunharca kendimi, çok üzülüyorum. Daha güzel olayım hırsı... Genç kalayım, daha güzel olayım..."
"Geçmişe dönebilseydim, tek bir bıçak değdirmezdim vücuduma." diyen sanatçı, "Diyelim ki ilişkim kötü gidiyor, hop kendini kestirmeye gidiyordum. Önce kendi ruh sağlığını çözmen gerekiyor. Birileri beni sevecekse bu halimle sevsin." ifadesini de kullandı.