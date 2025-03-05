Emel Sayın: "Botoksa karşı değilim... Başka bir şey yaptırmıyorum"
Usta sanatçı Emel Sayın, önceki gün Etiler'de bir hastaneye girerken objektiflere takıldı. Muhabirlerin "Geçmiş olsun" dileği karşısında Sayın "Ben botoks yaptırmaya geldim. Botoksa hiç karşı değilim. Zaten bir tek o var. Başka da bir şey yaptırmıyorum" diyerek cevap verdi.
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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden oyuncu ve şarkıcı Emel Sayın Etiler’de bir hastaneye girerken görüntülendi.
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Magazin Burada'nın haberine göre, ünlü sanatçı botoks yaptırmak için hastaneye geldiğini söyledi.
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79 yaşındaki sanatçı "Ben botoks yaptırmaya geldim. Botoksa karşı değilim. Zaten bir tek o var. Başka bir şey yaptırmıyorum" açıklamasında bulundu.
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Öte yandan Sayın, hayatının film olması halinde kendisini Burcu Biricik'in canlandırmasını istediğini söylemişti. Ünlü sanatçı, "Aslında böyle bir çalışma yaptık. Son rötuşlar üzerinde çalışılıyor. Yakında bir belgeselimi halkımıza sunacağız" ifadelerini kullandı.