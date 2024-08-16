Emily In Paris'in 4. sezonu Los Angeles'ta görkemli bir galayla kutlandı
Lily Colins'in başrolünde yer aldığı "Emily in Paris" dizisi 4. sezon ilk kısmıyla bugün Netflix'te yayınlandı. Dizinin 4. sezonu Los Angeles'ta görkemli bir galayla kutlandı.
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Emily In Paris’in dördüncü sezonu geldi! Dizinin yıldızları, dün akşam Los Angeles’ta gerçekleşen gala için bir aradaydı.
Fotoğraf: Getty
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Dördüncü sezonun ilk yarısının bugün Netflix'te yayınlanmasından önce dizinin tüm yıldızları kırmızı halıda birbirinden şık kıyafetleri ile yürüdü.
Fotoğraf: Getty
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Lily Collins, Armani Privé’nin siyah straplez couture parçası ile kırmızı halıda yerini aldı. Collins, Cartier’in zarif mücevherleri ile görünümünü tamamladı.
Fotoğraf: Getty
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Philippine Leroy Beaulieu, Schiaparelli 2024 İlkbahar/Yaz Couture koleksiyonundan siyah bir elbise, Ashley Park ise gümüş Lever Couture elbisesi ile galada boy gösterdi.
Fotoğraf: Getty