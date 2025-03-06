Emirhan Topçu'nun annesinden Danla Bilic aşkına tek kelimelik yorum

Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'nun annesi Pınar Topçu, oğlunun sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile aşk yaşadığı iddialarına şaşırtan bir yanıt verdi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Emirhan Topçu'nun annesinden Danla Bilic aşkına tek kelimelik yorum - Resim : 1

Beşiktaş'ta forma giyen futbolcu Emirhan Topçu'nun, Danla Bilic ile aşk yaşadığı, ikilinin geçtiğimiz hafta sonunu da Batum'da geçirdiği ileri sürülmüştü.

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Emirhan Topçu'nun annesinden Danla Bilic aşkına tek kelimelik yorum - Resim : 2

ANNEDEN AŞK SORULARINA YANIT

Emirhan Topçu'nun annesi Pınar Topçu'ya sosyal medyadan Danla Bilic ile oğlunun arasında bir şey olup olmadığını soruldu. Pınar Topçu'nun buna tek yorumu ise "Komik" oldu.

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Emirhan Topçu'nun annesinden Danla Bilic aşkına tek kelimelik yorum - Resim : 3

"COŞKUNUZU BALLA BÖLECEĞİM AMA AŞK MAŞK YOK"

Bilic, X hesabında yayınladığı mesajla aşk iddialarını resmen yalanladı.

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Emirhan Topçu'nun annesinden Danla Bilic aşkına tek kelimelik yorum - Resim : 4

Bilic, ''Coşkunuzu balla böleceğim ama aşk maşk yok. Şimdi herkes sakinlesin ve beni yavaşça TT'den düşürelim. Baydı dünden beri. Silerim birazdan. Okuyacak okusun uykumdan uyandım'' ifadelerini kullandı.