Emirhan Topçu'nun annesinden Danla Bilic aşkına tek kelimelik yorum
Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'nun annesi Pınar Topçu, oğlunun sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile aşk yaşadığı iddialarına şaşırtan bir yanıt verdi.
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Beşiktaş'ta forma giyen futbolcu Emirhan Topçu'nun, Danla Bilic ile aşk yaşadığı, ikilinin geçtiğimiz hafta sonunu da Batum'da geçirdiği ileri sürülmüştü.
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ANNEDEN AŞK SORULARINA YANIT
Emirhan Topçu'nun annesi Pınar Topçu'ya sosyal medyadan Danla Bilic ile oğlunun arasında bir şey olup olmadığını soruldu. Pınar Topçu'nun buna tek yorumu ise "Komik" oldu.
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"COŞKUNUZU BALLA BÖLECEĞİM AMA AŞK MAŞK YOK"
Bilic, X hesabında yayınladığı mesajla aşk iddialarını resmen yalanladı.
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Bilic, ''Coşkunuzu balla böleceğim ama aşk maşk yok. Şimdi herkes sakinlesin ve beni yavaşça TT'den düşürelim. Baydı dünden beri. Silerim birazdan. Okuyacak okusun uykumdan uyandım'' ifadelerini kullandı.