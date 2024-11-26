Emmy Ödüllerine iki kez aday gösterilen Haluk Bilginer kırmızı halıda
Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası EMMY Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu. Bilginer, bu yıl 52'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısında boy gösterdi.
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Bu yıl 52'ncisinin düzenlendiği Uluslararası EMMY Ödülleri, sahiplerini buldu.
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Törende 'Şahsiyet' adlı dizinin ikinci sezonundaki performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne aday gösterilen Haluk Bilginer de törende yerini almak üzere New York'a gitti.
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New York'ta düzenlenen kırmızı halı törenine katılan Bilginer, büyük beğeni topladı.
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Gecede 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü 'The Sixth Commandment' ile İngiliz komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Timothy Spall aldı.