Emmy Ödüllerine iki kez aday gösterilen Haluk Bilginer kırmızı halıda

Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası EMMY Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu. Bilginer, bu yıl 52'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısında boy gösterdi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Emmy Ödüllerine iki kez aday gösterilen Haluk Bilginer kırmızı halıda - Resim : 1

Bu yıl 52'ncisinin düzenlendiği Uluslararası EMMY Ödülleri, sahiplerini buldu. 

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Emmy Ödüllerine iki kez aday gösterilen Haluk Bilginer kırmızı halıda - Resim : 2

Törende 'Şahsiyet' adlı dizinin ikinci sezonundaki performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne aday gösterilen Haluk Bilginer de törende yerini almak üzere New York'a gitti. 

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Emmy Ödüllerine iki kez aday gösterilen Haluk Bilginer kırmızı halıda - Resim : 3

New York'ta düzenlenen kırmızı halı törenine katılan Bilginer, büyük beğeni topladı.

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Emmy Ödüllerine iki kez aday gösterilen Haluk Bilginer kırmızı halıda - Resim : 4

Gecede 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü 'The Sixth Commandment' ile İngiliz komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Timothy Spall aldı.