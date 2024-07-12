Emre Altuğ'un sahne kıyafeti sosyal medyanın diline düştü

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Emre Altuğ dans ettiği esnada şalvarının önü potluk yapınca dillere düştü. Sosyal medyada; 'bu ne hâl', 'abi bir aynaya baksaydın', 'bu dans bu kostüm hiç olmuş mu?', 'konseri olduğu son anda aklına gelmiş' gibi yorumlar yapıldı.