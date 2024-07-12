Emre Altuğ'un sahne kıyafeti sosyal medyanın diline düştü

Kıbrıs'ta sahneye çıkan Emre Altuğ, giydiği şalvar tipi pantolonu ve dans şovuyla sosyal medyanın diline düştü.

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Emre Altuğ'un sahne kıyafeti sosyal medyanın diline düştü - Resim : 1

2008 yılında dünya evine giren Emre Altuğ-Çağla Şıkel çifti 2015 yılında boşanmıştı. Oyunculuk ve şarkıcılık kariyerine devam Emre Altuğ, önceki gece Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı.

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Emre Altuğ'un sahne kıyafeti sosyal medyanın diline düştü - Resim : 2

Alışılmışın dışındaki tarzıyla sahneye çıkan Emre Altuğ, şalvarı andıran pantolonu ve dansıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Emre Altuğ'un sahne kıyafeti sosyal medyanın diline düştü - Resim : 3

Sahneye mavi bir şalvar, beyaz atlet ve beyaz gömlek kombini ile çıkan Emre Altuğ 'Kapış Kapış' şarkısını söylerken adeta kendinden geçti.

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Emre Altuğ'un sahne kıyafeti sosyal medyanın diline düştü - Resim : 4

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Emre Altuğ dans ettiği esnada şalvarının önü potluk yapınca dillere düştü. Sosyal medyada; 'bu ne hâl', 'abi bir aynaya baksaydın', 'bu dans bu kostüm hiç olmuş mu?', 'konseri olduğu son anda aklına gelmiş' gibi yorumlar yapıldı.