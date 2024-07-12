Emre Altuğ'un sahne kıyafeti sosyal medyanın diline düştü

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2008 yılında dünya evine giren Emre Altuğ-Çağla Şıkel çifti 2015 yılında boşanmıştı. Oyunculuk ve şarkıcılık kariyerine devam Emre Altuğ, önceki gece Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı.
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Alışılmışın dışındaki tarzıyla sahneye çıkan Emre Altuğ, şalvarı andıran pantolonu ve dansıyla dikkatleri üzerine çekti.
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Sahneye mavi bir şalvar, beyaz atlet ve beyaz gömlek kombini ile çıkan Emre Altuğ 'Kapış Kapış' şarkısını söylerken adeta kendinden geçti.
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SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
Emre Altuğ dans ettiği esnada şalvarının önü potluk yapınca dillere düştü. Sosyal medyada; 'bu ne hâl', 'abi bir aynaya baksaydın', 'bu dans bu kostüm hiç olmuş mu?', 'konseri olduğu son anda aklına gelmiş' gibi yorumlar yapıldı.