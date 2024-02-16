Engin Akyürek'in tarzı sosyal medyada tartışmalara neden oldu

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Reklam yüzü olduğu bir markanın davetine katılan oyuncu Engin Akyürek, giyim tarzıyla günün en çok konuşulan ismi oldu.
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Kırmızı gömleği ve kırmızı şalvar tipi pantolonuyla dikkat çeken ünlü ismin tarzı, bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazı takipçileri tarafından beğenilmedi.
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SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU
Sosyal medyada Engin Akyürek için; 'Seni severiz ama bu giyim maalesef olmamış', 'Engin Bey lütfen stilistinizi değiştirin', 'Ne olur kendi tarzına dön', damat pijaması mı o? gibi birçok yorum yapıldı.