Engin Akyürek'in tarzı sosyal medyada tartışmalara neden oldu

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Sosyal medyada Engin Akyürek için; 'Seni severiz ama bu giyim maalesef olmamış', 'Engin Bey lütfen stilistinizi değiştirin', 'Ne olur kendi tarzına dön', damat pijaması mı o? gibi birçok yorum yapıldı.