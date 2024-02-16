Engin Akyürek'in tarzı sosyal medyada tartışmalara neden oldu

Son olarak Aralık ayında final yapan Adım Farah dizisinde Tahir karakterine hayat veren Engin Akyürek, reklam yüzü olduğu bir markanın davetine katıldı.

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Engin Akyürek'in tarzı sosyal medyada tartışmalara neden oldu - Resim : 1

Reklam yüzü olduğu bir markanın davetine katılan oyuncu Engin Akyürek, giyim tarzıyla günün en çok konuşulan ismi oldu.

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Engin Akyürek'in tarzı sosyal medyada tartışmalara neden oldu - Resim : 2

Kırmızı gömleği ve kırmızı şalvar tipi pantolonuyla dikkat çeken ünlü ismin tarzı, bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazı takipçileri tarafından beğenilmedi.

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Engin Akyürek'in tarzı sosyal medyada tartışmalara neden oldu - Resim : 3

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Sosyal medyada Engin Akyürek için; 'Seni severiz ama bu giyim maalesef olmamış', 'Engin Bey lütfen stilistinizi değiştirin', 'Ne olur kendi tarzına dön', damat pijaması mı o? gibi birçok yorum yapıldı.