Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu'dan "Çöp Adam"a veda mesajı

Star TV'de çarşamba akşamları yayınlanan Çöp Adam dizisi yeni sezonda reytinglerde beklediğini alamayınca dizi hakkında final kararı alındı. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı dizi bu akşam 30. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak. Dizinin başrol oyuncuları Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu peş peşe yayınladıkları mesajlarla Tamer ve Peri rollerine veda etti.

"Başka projelerde görüşmek üzere…"

Düzyatan “Tamer ile yollarımız ayrılsa da Çöp Adam benim ve beraber çalıştığım herkesin hatıralarında güzel bir yerde kalacak… Başka projelerde görüşmek üzere…” sözlerini yayınladı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Engin Altan Düzyatan (@enginaltandzytn)'in paylaştığı bir gönderi

"Peri’ye veda ediyorum"

Elçin Sangu da “Peri’ye veda ediyorum… beni ne kadar yorduğunu hem de ne kadar sevdiğimi söyleyerek…Umarım hiç kimse onun kadar yalnız kalmaz bu hayatta…” mesajını paylaştı.