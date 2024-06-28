Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'dan romantik paylaşım

Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan çifti yaz tatilini çocuklarıyla Akyaka'da geçiriyor. Neslişah Alkoçlar, oğlu Emir Arasın çektiği Engin Altan Düzyatan ile romantik pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'dan romantik paylaşım - Resim : 1

 Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında hayatını birleştirmişti. Evlilikleriyle magazin dünyasının parmakla gösterilen çifti mutluluklarını Emir Aras ve Alara adını verdikleri 2 çocuğuyla taçlandırmıştı. 

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Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'dan romantik paylaşım - Resim : 2

Mutlu birliktelikleri devam eden  ünlü çiftten Neslişah Alkoçlar, eşi romantik pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.  

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Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'dan romantik paylaşım - Resim : 3

Bu sıralar Akyaka'da tatil yapan çift sık sık o anları takipçileri ile paylaşıyor. 

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Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'dan romantik paylaşım - Resim : 4

Geçtiğimiz günlerde de oğulları Emir Aras kitesurf yapmıştı ve o anlar sosyal medyada gündem olmuşu. 