Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'dan romantik paylaşım
Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan çifti yaz tatilini çocuklarıyla Akyaka'da geçiriyor. Neslişah Alkoçlar, oğlu Emir Arasın çektiği Engin Altan Düzyatan ile romantik pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
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Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında hayatını birleştirmişti. Evlilikleriyle magazin dünyasının parmakla gösterilen çifti mutluluklarını Emir Aras ve Alara adını verdikleri 2 çocuğuyla taçlandırmıştı.
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Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten Neslişah Alkoçlar, eşi romantik pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
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Bu sıralar Akyaka'da tatil yapan çift sık sık o anları takipçileri ile paylaşıyor.
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Geçtiğimiz günlerde de oğulları Emir Aras kitesurf yapmıştı ve o anlar sosyal medyada gündem olmuşu.