Engin Altan'dan 'Kaç paran var biliyor musun?' sorusuna ilginç yanıt
Saba Tümer'in sunduğu 'Saba Tümer'le' programına konuk olan Engin Altan Düzyatan, 'Tam olarak kaç paran biliyor musun?' sorusuna şaşırtıcı bir yanıt verdi.
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Uzun yıllar TRT1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan Engin Altan Düzyatan daha sonra 'Çöp Adam' dizisinde oynamıştı.
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Başarılı oyuncu; Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı ve cemiyet hayatının gözde isimlerinden olan Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.
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Ünlü oyuncu yine çok konuşulacak bir açıklamayla gündeme geldi. Engin Altan Düzyatan bu sefer de Suba Tümer'in CNBC-e'deki programına katıldı.
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'TAM DERSEN BİLMİYORUM AMA NESLİŞAH BİLİYOR'
Tümer'in "Tam olarak kaç paran biliyor musun?" sorusuna "Tam dersen bilmiyorum. Ama Neslişah biliyor" yanıtını verdi.