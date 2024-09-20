Erdal Özyağcılar'dan 'estetik' isyanı

'YAPIŞTIRICILARLA SAÇ KOYUYORLAR KAFALARINA...'

Özyağcılar, "Böyle bir şey olamaz! Her erkeğin kaşı aynı, saçı aynı; çünkü gidilen doktorlar aynı. Saçlar aynı yerlerden ekiliyor. Onunla da yetinmiyorlar, yapıştırıcılarla saç koyuyorlar kafalarına. Hanımlarda daha belirgin durum; dudaklar, kaşlar hepsi aynı."açıklamasında bulundu.