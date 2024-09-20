Erdal Özyağcılar'dan 'estetik' isyanı

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' programının bu haftaki konuğu usta sinema ve tiyatrocu Erdal Özyağcılar oldu.
Usta aktör, doktorların estetik dokunuşları sonrası bütün kadınlar ve erkeklerin birbirine benzediğini söyledi.
'YAPIŞTIRICILARLA SAÇ KOYUYORLAR KAFALARINA...'
Özyağcılar, "Böyle bir şey olamaz! Her erkeğin kaşı aynı, saçı aynı; çünkü gidilen doktorlar aynı. Saçlar aynı yerlerden ekiliyor. Onunla da yetinmiyorlar, yapıştırıcılarla saç koyuyorlar kafalarına. Hanımlarda daha belirgin durum; dudaklar, kaşlar hepsi aynı."açıklamasında bulundu.
'SAÇ ÇOK ÖNEMLİ'
Yıllardır değişmeyen gür saçlarının annesine benzediğini belirten 76 yaşındaki sanatçı, "Annem kanserdi, kemoterapiye girdiğinde saçları dökülmedi, doktorlar şaşırıyordu." dedi.
Usta oyuncu, ''Ben de bakımımı yaptırırım, kremlerimi kullanırım, kuaförümü özel seçerim. Saçlarıma bakım yaptırıyorum, saç çok önemli" dedi.