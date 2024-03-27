Erkan Petekkaya'nın acı günü: Babası hayatını kaybetti...

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın demans hastası olan babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti.

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Erkan Petekkaya'nın acı günü: Babası hayatını kaybetti... - Resim : 1

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Paramparça, O Kız gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan Erkan Petekkaya sosyal medya hesabından babasını kaybettiğini duyurdu.

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Erkan Petekkaya'nın acı günü: Babası hayatını kaybetti... - Resim : 2

Petekkaya sosyal medyasından, ''Canım Babam Akın Petekkaya'yı bu sabah kaybettik. Cenaze namazı Beykoz/Kavacık Görele Mahallesi Camii'nde kılınacak. Allah hepimizin büyüklerine rahmetler eylesin.'' yazısını paylaştı.

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Erkan Petekkaya'nın acı günü: Babası hayatını kaybetti... - Resim : 3

ANNESİNİ DE TOPRAĞA VERMİŞTİ

Öte yandan Erkan Petekkaya'nın uzun süredir Alzheimer tedavisi gören 69 yaşındaki annesi Şerife Petekkaya, 2020'de yaşama veda etmişti. Anne ve babasıyla ilgilenebilmek için Altınoluk'tan ev alan ve İstanbul-Balıkesir arasında mekik dokuyan Erkan Petekkaya hafta sonlarını ailesiyle geçiriyordu.