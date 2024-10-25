Erşan Kuneri 2'de küçük bir rolü bulunan Kemal Yılmaz'dan babası Cem Yılmaz'a övgü

Cem Yılmaz’ın yeni sezonunda hem eski kadroyu hem de yeni yüzleri buluşturan dizisinde, Kemal Yılmaz’ın rolü izleyicilerden tam not aldı. Baba-oğul sahneleriyle merak uyandıran dizi, yayına girdikten kısa sürede platformda en çok izlenen yapımlar arasına girdi.