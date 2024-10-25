Erşan Kuneri 2'de küçük bir rolü bulunan Kemal Yılmaz'dan babası Cem Yılmaz'a övgü

Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal Yılmaz, ünlü komedyenin yeni dizisi Erşan Kuneri 2'deki rolüyle dikkat çekti. 'Erşan Kuneri 2' dizisinde küçük bir rolü bulunan Kemal Yılmaz, "Aşırı keyifliydi, ben çok eğlendim" dedi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Erşan Kuneri 2'de küçük bir rolü bulunan Kemal Yılmaz'dan babası Cem Yılmaz'a övgü - Resim : 1

Erşan Kuneri 2, geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluştu. Sekiz bölümden oluşan dizide Cem Yılmaz, ilk kez oğlu Kemal Yılmaz ile birlikte kamera karşısına geçti.

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Erşan Kuneri 2'de küçük bir rolü bulunan Kemal Yılmaz'dan babası Cem Yılmaz'a övgü - Resim : 2

Cem Yılmaz’ın yeni sezonunda hem eski kadroyu hem de yeni yüzleri buluşturan dizisinde, Kemal Yılmaz’ın rolü izleyicilerden tam not aldı. Baba-oğul sahneleriyle merak uyandıran dizi, yayına girdikten kısa sürede platformda en çok izlenen yapımlar arasına girdi.

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Erşan Kuneri 2'de küçük bir rolü bulunan Kemal Yılmaz'dan babası Cem Yılmaz'a övgü - Resim : 3

Annesi Ahu Yağtu ile alışverişe çıkan Kemal Yılmaz babası Cem Yılmaz'ın dizisi 'Erşan Kuneri'deki rolü hakkında ilk kez konuştu.

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Erşan Kuneri 2'de küçük bir rolü bulunan Kemal Yılmaz'dan babası Cem Yılmaz'a övgü - Resim : 4

Babası Cem Yılmaz’ın, 'Erşan Kuneri 2' dizisinde küçük bir rolü bulunduğu hakkında sorulara Kemal Yılmaz, "Aşırı keyifliydi ben çok eğlendim" açıklamasında bulundu.