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Ersin Arıcı eşi Beril Pozam'ın doğum gününü kutladı: Güzel, ne güzel doğmuşsun! İyi ki...
Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın ablası Suna rolünü canlandıran Beril Pozam 29 yaşına girdi. Eşi Ersin Arıcı, Pozam'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
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Dizi setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen iki ünlü oyuncu Ersin Arıcı ve Beril Pozam ağustos ayında dünayevine girmişti.
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Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın ablası Suna rolünü canlandıran Beril Pozam 29 yaşına girdi. Eşi Ersin Arıcı, Pozamın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
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Arıcı peşpeşe fotoğraflarını yayınlayarak "Güzel, ne güzel doğmuşsun! İyi ki" notunu düştü.
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Çiftin pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.