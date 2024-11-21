Ersin Arıcı eşi Beril Pozam'ın doğum gününü kutladı: Güzel, ne güzel doğmuşsun! İyi ki...

Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın ablası Suna rolünü canlandıran Beril Pozam 29 yaşına girdi. Eşi Ersin Arıcı, Pozam'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Ersin Arıcı eşi Beril Pozam'ın doğum gününü kutladı: Güzel, ne güzel doğmuşsun! İyi ki... - Resim : 1

Dizi setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen iki ünlü oyuncu Ersin Arıcı ve Beril Pozam ağustos ayında dünayevine girmişti. 

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Ersin Arıcı eşi Beril Pozam'ın doğum gününü kutladı: Güzel, ne güzel doğmuşsun! İyi ki... - Resim : 2

Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın ablası Suna rolünü canlandıran Beril Pozam 29 yaşına girdi. Eşi Ersin Arıcı, Pozamın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

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Ersin Arıcı eşi Beril Pozam'ın doğum gününü kutladı: Güzel, ne güzel doğmuşsun! İyi ki... - Resim : 3

Arıcı peşpeşe fotoğraflarını yayınlayarak "Güzel, ne güzel doğmuşsun! İyi ki" notunu düştü. 

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Ersin Arıcı eşi Beril Pozam'ın doğum gününü kutladı: Güzel, ne güzel doğmuşsun! İyi ki... - Resim : 4

Çiftin pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.