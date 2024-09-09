Ersin Arıcı ile evlenen Beril Pozam düğünden karelerini paylaştı
Yalı Çapkını oyuncuları Beril Pozam ve Ersin Arıcı geçtiğimiz günlerde sade bir törenle evlendi. Düğün sonrası anlarını paylaşmayan çiftten Beril Pozam nikahtan günler sonra sosyal medya hesabından karelerini yayınladı.
1 / 5
Yalı Çapkını dizisinin yıldızları Beril Pozam ile Ersin Arıcı Ağustos ayında sade bir nikahla evlendi. Düğüne Yalı Çapkını oyuncuları da katılmıştı.
2 / 5
Birliktelikleri sette başlayan Beril Pozam ve Ersin Arıcı düğün sonrası kareler için sessizliğe gömülmüşlerdi.
3 / 5
Pozam, günler sonra "Bizim olan her şey yaşıyor" notuyla düğün karelerini paylaştı. Ünlü çiftin fotoğraflarını Yiğit Güven çekti.
4 / 5
Ünlü oyuncuya beğeni yağdı. Çiftin karelerine "Beril, nasıl güzelsiniz. İçim açıldı", "Düğün fotosu bekliyordu herkes sonunda", "İkinizde mutlu olmayı hak ediyorsunuz", "Ne kadarda yakışıyorsunuz" yorumları geldi.