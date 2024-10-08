Eser - Berfu Yenenler çiftinin oğlu Kuzey, 5 yaşına girdi
Komedyen Eser Yenenler ile fenomen Berfu Yenenler'in büyük oğlu Kuzey, 5 yaşına bastı. İki ünlü isim sosyal medya hesaplarından oğlu Kuzey'in doğum gününü kutladı.
2019 yılında Miss Turkey 2015 dördüncüsü Berfu Yenenler ile dünya evine giren Eser Yeneler, kısa bir süre sonra anne-baba olma heyecanını yaşamışlardı. 2021 yılında ise oğulları Mete dünyaya gelmişti.
Yenenler çiftinin 2021 yılında dünyaya gelen oğulları Kuzey, geçtiğimiz gün 5. yaşına girdi. Berfu Yenenler ve Eser Yenenler, sosyal medya hesaplarından oğullarının doğum günü karelerini duygusal notlarla yayınladılar.
"DAHA İYİ BİR ANNELİK YOLCULUĞU HAYAL EDEMEZDİM"
Berfu Yenenler, paylaşımına "İyi ki doğdun ilk göz ağrım. Daha iyi bir annelik yolculuğu hayal edemezdim... Hep gül ki güneşler açsın. Seni çok seviyorum küçük adam Kuzey Emmi" notunu düştü.
"SENİ ÇOK SEVİYORUM OĞLUM"
Eser Yenenler ise paylaşımında, "Tüm bu olağanüstü anların üstünden 5 yıl geçmesine inanamıyorum. Seni çok seviyorum oğlum. İyi ki doğdun Kuzey’im" ifadelerini kullandı.