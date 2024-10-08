Eser - Berfu Yenenler çiftinin oğlu Kuzey, 5 yaşına girdi

"DAHA İYİ BİR ANNELİK YOLCULUĞU HAYAL EDEMEZDİM"

Berfu Yenenler, paylaşımına "İyi ki doğdun ilk göz ağrım. Daha iyi bir annelik yolculuğu hayal edemezdim... Hep gül ki güneşler açsın. Seni çok seviyorum küçük adam Kuzey Emmi" notunu düştü.