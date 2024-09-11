Eşi ve kızlarıyla tatile giden Sinem Kobal'dan yeni kareler: Yaz sonu, aile albümü
Uzun bir aradan sonra setlere dönen Sinem Kobal çekimlerin tamamlanmasının ardından ailesiyle tatile çıktı. Ünlü oyuncu, renkli kareleri sosyal medya hesabından yayımladı.
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2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.
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Vaktini ailesine ayıranSinem Kobal yıllar sonra setlere döndü. Kobal, "Her Şeyin Başı Merkür" filminde başrol olarak yer aldı.
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Geçtiğimiz günlerde film çekimlerinin sona erdiğini duyuran ünlü isim, çekimler biter bitmez soluğu tatilde aldı.
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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, son yaz tatillerini Antalya'da yaptı.