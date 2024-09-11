Eşi ve kızlarıyla tatile giden Sinem Kobal'dan yeni kareler: Yaz sonu, aile albümü

Uzun bir aradan sonra setlere dönen Sinem Kobal çekimlerin tamamlanmasının ardından ailesiyle tatile çıktı. Ünlü oyuncu, renkli kareleri sosyal medya hesabından yayımladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Eşi ve kızlarıyla tatile giden Sinem Kobal'dan yeni kareler: Yaz sonu, aile albümü - Resim : 1

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.

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Eşi ve kızlarıyla tatile giden Sinem Kobal'dan yeni kareler: Yaz sonu, aile albümü - Resim : 2

Vaktini ailesine ayıranSinem Kobal yıllar sonra setlere döndü. Kobal, "Her Şeyin Başı Merkür" filminde başrol olarak yer aldı. 

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Eşi ve kızlarıyla tatile giden Sinem Kobal'dan yeni kareler: Yaz sonu, aile albümü - Resim : 3

Geçtiğimiz günlerde film çekimlerinin sona erdiğini duyuran ünlü isim, çekimler biter bitmez soluğu tatilde aldı. 

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Eşi ve kızlarıyla tatile giden Sinem Kobal'dan yeni kareler: Yaz sonu, aile albümü - Resim : 4

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, son yaz tatillerini Antalya'da yaptı.